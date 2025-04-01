Hatay'ın Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre Pirinçlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, elektrik tellerinin sürtünmesinden kaynaklanan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yetkililer çıkış sebebine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini öğrenildi.