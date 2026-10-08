Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Maraşboğazı Mahallesi’nde panik dolu anlar yaşandı. Bölgede seyir veya park halinde bulunan bir otobüste henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Otobüsten yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Alevler Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye erleri, yangına köpük ve tazyikli suyla müdahale etti.

Ekiplerin özverili çalışması sonucu alevler çevredeki yapılara ve diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.