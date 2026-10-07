Olay, Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin otoparkında meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği otomobil, bir süre sonra geriye doğru hareket etmeye başladı.

Durumu fark eden çevredeki iki güvenlik görevlisi, hızla otomobile doğru koşarak müdahale etti. Görevlilerin çabasıyla durdurulan otomobilin herhangi bir yere çarpmamasıyla olası bir kaza önlendi.

MÜDAHALE KAMERADA

Güvenlik görevlilerinin otomobili durdurduğu anlar, otoparkın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.