Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçesinde duyulan ses panik yaratırken, sesin nedeninin Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve tatbikat uçuşu sırasında F-16 savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle oluşan sonik patlama olduğu açıklandı.

Samandağ Kaymakamlığı, bölgede duyulan ve panik yaratan sesle ilgili açıklamada bulundu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Samandağ- Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur.