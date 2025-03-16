Özerli Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra milli mücadelede ön saflarda yer alan Selim Çavuş, Hacı Emin Hoca, Mustafa Deliağa, Çifte Tabancalı Müftü, Mehmet Kara, Karahasan Paşa'nınkinin de aralarında bulunduğu 11 bal mumu heykelinin yer aldığı üç katlı İlk Kurşun Müzesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hasar aldı. İstiklal madalyaları, resmi belgeler, silahlar ve resimlerin yer aldığı müze, depremin ardından kapatılıp, restorasyona alındı. Özellikle milli mücadelenin kahramanlarının mal mumu heykellerinin büyük ilgi gördüğü müze binasında Dörtyol Belediyesi tarafından güçlendirme çalışması yapıldı. Binada yapılan çalışmanın ardından müzenin restorasyonu tamamlanarak geçen günlerde tekrar ziyarete açıldı.

'KURTULUŞ MÜCADELESİNİ ANLATIYOR'

İlk Kurşun Müzesi’nin, ilçenin kahramanlık simgesi olduğunu söyleyen Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, "Depremde aldığı hasarlardan sonra ziyaretçiye kapattık ve güçlendirme çalışmasını yaptık. Depremde hasar gören alanlar restore edildi. İlk Kurşun Müzesi'ni sosyal alanlarıyla birlikte yeniden halkın ziyaretine açtık. Müzemiz, kurtuluş mücadelesini anlatıyor. Özellikle ziyarete gelen çocuklarımız kendi tarihleri hakkında bilgi sahibi oluyor" dedi.

'İNSANIN TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLUYOR'

Ziyaretçilerden Tarkan Konur da “İçeriyi gezdiğimiz zaman insanların tüyleri diken diken oluyor. Muhteşem bir yer. Ecdadımızın yadigarlarını, emanetlerini görmek bizlere ayrı bir gurur veriyor. Kara Mehmet Paşa, Hasan Paşa gibi Anadolu’daki Milli Mücadeleyi başlatan ecdadımızın yadigarlarını buralarda görmek bizlere gerçekten gurur verdi" diye konuştu.