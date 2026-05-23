Hatay'ı vuran ve hayatı felç eden şiddetli sağanak yağışların ardından geride büyük bir dram kaldı. Metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü kentte, sel sularına kapılarak ya da göçük altında kalarak can veren 4 kişinin acısı yaşanırken, nehre uçan otomobilde kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa’yı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Afetin en ağır bilançosu Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde hissedildi. Antakya’ya bağlı Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaca kurulu müstakil bir evin çökmesi sonucu 15 yaşındaki Abdulhannan El Muhamme göçük altında kalarak can verdi. Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında ise selin çökerttiği yolda oluşan çukura otomobiliyle düşen 66 yaşındaki Nedim Habeşoğlu ile Samandağ ilçesinde azgın sel sularına kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok yaşamını yitirdi.

HER YERDE ARANIYOR

Felaketin bir diğer acı adresi ise Karaçay Nehri oldu. İçinde iki gencin bulunduğu otomobil, sel sularının etkisiyle nehre yuvarlandı. Araçta bulunan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedenine ulaşılırken, aynı araçtaki arkadaşı Musa Paşa ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte nehir yatağında devasa bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, selin izlerini taşıyan nehir boyunca adeta karış karış iz sürüyor. Geniş bir alanda titizlikle yürütülen çalışmalara rağmen, talihsiz gençten şu ana kadar umut verici bir ize rastlanamadı. Ekiplerin bölgedeki zorlu arayışı aralıksız sürüyor.