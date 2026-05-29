Samandağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Olay, Çiğdede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilerleyen otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurup araçtan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangın sırasında küçük çaplı bir patlama yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

