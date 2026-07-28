Hatay'ın Yayladağı ilçesinde pastane işletmecisi ve 3 çocuk babası Kamil Kuş'u (33) telefonla arayan eşi, uzun süre yanıt alamadı. Eşinin telefonlara bakmaması üzerine durumdan endişelenen kadın, bir yakınını arayarak iş yerine gidip kontrol etmesini istedi.
İŞ YERİNDE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
Kuş'un durumunu kontrol etmek için pastaneye giden yakını, talihsiz esnafı iş yerinin zemininde hareketsiz halde yatarken buldu. Karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşayan vatandaşın ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Kamil Kuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından Yayladağı Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri pastanede detaylı incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından Kuş'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.