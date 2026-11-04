Kaza, akşam saatlerinde Hassa ilçesi Gaziantep-Hatay kara yolu Aşağıkarafakılı Mahallesi yakınındaki kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 U 2491 plakalı otomobil ile H.Ş. yönetimindeki 31 AVH 528 plakalı TIR çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönen otomobilde bulunan 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İsimleri henüz öğrenilemeyen yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
TIR şoförü H.Ş. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.