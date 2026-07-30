Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde CHP teşkilatlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aralarında CHP Reyhanlı İlçe Başkanı Yılmaz Sinirli ile CHP Kumlu İlçe Başkanı Erdal Çalım'ın da bulunduğu toplam 54 CHP'li, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

‘CHP ÇATISI ALTINDA MÜMKÜN DEĞİL’

Reyhanlı'da düzenlenen basın toplantısında ortak açıklamayı ilçe yöneticilerinden Ahmet Durmaz okudu. Açıklamada, parti içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle CHP çatısı altında siyasi faaliyetlerini sürdürmelerinin mümkün olmadığını belirten teşkilat üyeleri, ilçe yönetimleri ile kadın ve gençlik kollarının da toplu şekilde istifa ettiğini ifade etti.

YENİ PARTİ BÜNYESİNDE DEVAM EDECEKLER

İstifa eden isimler, siyasi çalışmalarına bundan sonraki süreçte YENİ Parti bünyesinde devam edeceklerini açıklarken, partiye katılım sürecinin de kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdiler.