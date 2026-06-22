Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Antakya-İskenderun kara yolunun Kıcı mevkisinde meydana geldi. R.Ö. idaresindeki cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Belen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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