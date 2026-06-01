Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Tampon Bölge'de akşam saatlerinde çıkan TIR yangını, kısa süreli korku ve paniğe yol açtı. Katar plakalı bir TIR'da başlayan yangın, kısa sürede yakındaki başka bir araca da sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, yükünü boşalttıktan sonra bölgede bulunan Katar plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, yanında bulunan ve yük boşaltma işlemi yapılan diğer TIR'a da yayıldı.

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki araçlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak her iki TIR'da da maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını bildirdi.