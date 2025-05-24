Hatay Havalimanı, 1 ay kapatılacak. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören Hatay Havalimanı’nda yürütülen yenileme çalışmalarını inceledi.

Açıklama yapan Vali Masatlı, "Asrın felaketinde Hatay Havalimanımız da ciddi anlamda zarar gördü. Depremin ilk zamanlarında ilimize personel ve yardım sevkiyatı noktasında ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla uçuşlarımız devam etmişti. Ancak daha kapasiteli ve Hataylı hemşerilerimiz için daha konforlu uçuşların gerçekleştirilebilmesi adına 2023 yılı Ekim ayında Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işi ihale edildi ve havalimanımızın eskisinden daha güçlü, eskisinden daha güzel ve daha kapasiteli çalışması adına çalışmalara başlandı. Bu mega proje; mevcut pistin yenilenmesinden yeni bir pistin inşasına, Yeni Paralel taksi yollarının yapımından apronun yenilenmesine, çevre düzenlemesinden yeni güvenlik unsurlarına ve altyapısının yenilenmesine kadar tüm detayları içermektedir. Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi İnşaat işi 1'inci Etap kapsamında, 2 bin 720 metre ve 45 metre ebatlarında yeni yardımcı pistin, bağlantı taksi yolunun, 10 uçak park pozisyonu kapasiteli apronun, regülatör binasının ve ısı merkezinin 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla tamamlanarak hizmete açılması planlanmıştır. Planlanan bu 1'inci etap işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi ve vatandaşlarımızın hizmetine açılabilmesi için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında havalimanı uçak iniş kalkışına kapatılması kararı alınmıştır" dedi.