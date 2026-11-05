Hatay genelinde akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, Dörtyol ilçesinde sele dönüştü. Cadde ve sokaklar göle dönerken, yükselen sel suları park halindeki araçları sürükledi, ev ve tarım arazilerinde ciddi hasar oluşturdu.

Dörtyol'da aniden bastıran sağanak nedeniyle özellikle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerinde zor anlar yaşandı. Taşan sular nedeniyle çok sayıda zemin kat ev ve iş yerini su basarken, bölgedeki verimli tarım arazileri de tamamen sular altında kaldı.

ARAÇLAR SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Yağışın debisini artırdığı sokaklarda park halinde bulunan bazı araçlar sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, ilçe genelinde kara yolu ulaşımında da ciddi aksamalar meydana geldi. Kritik köprü ve ana bulvarlarda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, riskli güzergahlarda kontrollü geçiş sağladı.

DSİ VE BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Sel felaketinin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri taşkın riskine karşı dere yataklarında iş makineleriyle temizlik ve genişletme çalışmaları yürüttü. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve fen işleri ekipleri ise su baskınından etkilenen binalarda tahliye ve su tahliyesi işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, bölgede yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.