HATAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ

01/07/2026

2019/8703 ESAS

HACİZLİ TAŞINMAZA İLİŞKİN 15/01/2025 TARİHLİ

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 4690375674Vergi Nolu,

BORÇLU : ERSAN ÖZKAN, 19760345252TC Nolu,

Yaşamıkent Mah. 3158 Cad. Adolis Sitesi No: 18 İç Kapı No: 22Çankaya / ANKARA

BORÇ MİKTARI : 5.719.676,75 TL.

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Kayseri İli Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesİ, 2528 ada 13 parsel

Müdürlüğümüzdosyasında ilamların icrasına ilişkin takip dosyamızdan örnek 4-5 icra emri borçlununbilinen adreslerine ve gelen adreslere tebligat gönderilmiş fakat bila tebliğ iade gelmiştir.

Kurumlarca yapılan adres araştırması neticesinde belirlenen adreslere de tebliğ gönderilmiş ve bu tebligatlar da bila tebliğ iade gelmiştir.

Gelinen aşamada 15/01/2025 tarihli takibe konu taşınmazın kıymet takdiri raporunun tebliği gerekmekte olup borçlunun adresi hâlihazırda Tebligat Kanunu 28. maddesi kapsamında meçhul olduğundan kıymet takdiri raporunun da ilanen tebliğe çıkarılmasına karar verilmiştir.

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 52. maddesi gereğince tebliğin son ilan tarihinden itibaren takdiren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı, İİK. 128/a hükmü gereği bu tarihi izleyen 7 gün içerisinde raporun şikâyet konusu edilebileceği, şikâyet olmaksızın raporun kesinleşmesini müteakip alacaklı tarafça satış işlemlerinin devamının talep edilebileceği hususu İHTAREN ve İLANEN tebliğ olunur.

KIYMET TAKDİRİ RAPOR İÇERİĞİ:

Keşif Tarihi : 15/01/2025

Rapor Tanzim Tarihi: 27/01/2025

Taşınmaz Adresi: Alsancak Mahallesi, 221. Sokak, No: 9 Kocasinan / KAYSERİ.

Raporun Konusu :Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet, 2528 ada 13 Parselde Konumlu, Kargir Bina Ve Arsası Vasıflı 367,11 m2 yüzölçümüne sahip Taşınmazın Değerinin Tespiti.

Taşınmazın İmar Durumu

Kocasinan Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre taşınmazın yer aldığı parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:2,00 yapılaşma izinli konut + ticaret alanında ve yol olarak planlı alanda bulunmaktadır. Taşınmaz kadastro parselidir.

Ana Taşınmazın Özellikleri:

Konu mülk Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet 2528 ada 13 parsel nolu Kargir Bina Ve Arsası vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz 367,11 m2 parsel alanına sahip kadastro parselidir. Taşınmaz imar planında E:2,00 yapılaşma izinli konut ve ticaret alanı ile yol olarak planlı alanda kalmaktadır. Taşınmaz kadastro parselidir. Taşınmazın tek başına yapılaşma izni bulunmamaktadır. Gayrimenkul, geometrik olarak dikdörtgene benzer bir şekle sahiptir. Parsel sınırları yerinde belirgin değildir. Üzerinde bulunduğu topografya genellikle düz, eğimsiz ve engebesizdir. Taşınmaza ait herhangi bir resmi evrak bulunmadığı tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemelere göre parsel üzerinde zemin kat net 111 m2 brüt 125 m2 alanlı tek katlı ruhsatsız ve projesiz kargir ev bulunmaktadır.

Kargir ev 3 oda, mutfak, antre ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı demir kapı, iç kapıları eski tip ahşap kapı ve pencereleri PVC doğrama ısı camlıdır. Oda zeminleri beton, duvarları badanalı, tavanları tavan boyalıdır. Mutfak mermer tezgahlı, tezgah üstü duvarları fayans ve suntalam malzemeden dolaplıdır. Banyo zeminleri fayans olup, duvarları kapı boyuna kadar fayans kaplamadır. Isınma, soba ile sağlanmaktadır.

Sonuç: Yukarıda açıklama ve değerlendirme, dosyada ve eklerinde mevcut bilgi ve belgelerde yapılan incelemeler neticesinde, taşınmazın bulunduğu semt ve mevkii, emsallerin alım-satım rayiçleri, inşa tarz ve evsafı, yüzölçümü, kent ve iş merkezlerine olan mesafesi, bina içindeki ve bölgedeki konumu, yıpranma payı, değerine etkileyen tüm etkenler ile günün ekonomik koşulları da göz önüne alındığı, hak ve nefaset kurallarına göre parseldeki taşınmazın tam hissesinin kıymeti; 2.250.000 TL olacağı hesap ve takdir edilmiştir.

Taşınmaza ve dosyaya ilişkin bilgiler için UYAP vatandaş portala yahut Hatay İcra Müdürlüğüne başvurunuz.

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