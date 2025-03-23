Hatay muhabiri Gülnur Saydam oy verme işlemlerindeki engellemeleri ve muhtarlıklara getirilen yasağı vurgulayarak çadırlara kurulan sandıkların önünden şu ifadeleri aktardı:
"Hatay seçim sabahına yasaklar ve engellerle başladı. Muhtarlıklara sandık konulmasına izin verilmedi. Depremzedeler kurulan çadırlarda oy kullanmaya başladı. Dayanışma sandıklarına oylar atılmaya başlandı. Hatay'da neden muhtarlıklara izin verilmediğini sorduğumuzda yasak geldiği ve kesinlikle oy kullanımının yapılmayacağı belirtildi. Bazı ilçelerde artık tamamen sandıklar çadırların içinde ve oy kullanma işlemi çadırlarda sürüyor."