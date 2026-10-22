Hatay'da bir vatandaştan 2 milyon lira talep ederek kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettikleri iddia edilen S.K. ve Ş.K. gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklanırken, Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın şikâyeti üzerine çalışma başlattı. Olayın şüphelileri olduğu belirlenen S.K. ve Ş.K., farklı adreslerde yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir otomatik av tüfeği, bir pompalı av tüfeği, iki kırma av tüfeği, 293 fişek, 30 av tüfeği kartuşu ve üç av tüfeği şarjörü ele geçirildi.