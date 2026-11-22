Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılardan Fahrettin Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ocaklı Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden Ziya C. yönetimindeki 31 AOS 167 plakalı motosiklet ile Fahrettin Y.'nin kullandığı 31 P 4749 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralanan iki sürücüyü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Fahrettin Y., ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.