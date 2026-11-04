Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde, akşam saatlerinde 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenenler ambulansta ayakta tedavi edildi.
İtfaiye ekipleri yangını binayı sarmadan söndürdü. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.