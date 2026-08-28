Hatay'da iş yeri kirası nedeniyle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Olay, dün öğle saatlerinde Saraykent Mahallesi'nde yaşandı. İş yeri kirası nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan H.K. ve C.C.K. ile A.K. ve C.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Taraflar daha sonra polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

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