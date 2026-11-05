Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sağanak nedeniyle su basan Berge İlkokulu'nda mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri kamyonetle kurtardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı ilçede gece başlayan yağış, sabaha kadar sürdü. Bazı caddeler ile ev ve iş yerlerini su bastı. Berge Mahallesi'ndeki okulda öğrencilerin kurtarılmasının yanı sıra, aynı mahallede yaşayan yaşlı bir kadının sel sularına müdahale etmeye çalıştığı anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Kadın, evinin önünden geçen sel sularının önünü elindeki keserle açmaya çalıştı. Sağanağın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.