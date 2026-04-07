TFF 1. Lig'in 34. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. Ev sahibinin gollerini Osman Kaynak (k.k.), Ating, Ünal Emre ve Deniz Aksoy. Öte yandan Hatayspor, 8. dakikada Rakhim Chaadaev'in gördüğü kırmızı kartın ardından maçın tamamına yakın bölümünü 10 kişi oynadı. Bu sezon 7 beraberlik ve 26 mağlubiyetin ardından ilk galibiyetini alan Hatayspor'un puanı 10'a yükseldi. Art arda gelen puan silme cezalarıyla gündem olan Adana Demirspor ise -54 puanda bulunuyor.

