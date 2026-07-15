2. Lig ekibi Hatayspor, ocak ayında takımın başına getirdiği teknik direktör Bekir İrtegün ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bordo-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bekir İrtegün ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmet ettiği süre zarfında gösterdiği profesyonellik ve özverili çalışmalarından dolayı Sayın Bekir İrtegün ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" denildi.