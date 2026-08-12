Oyuncu Hatice Aslan, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Mahir Günşiray’ın doğum gününü unutmadı. Üniversiteden sınıf arkadaşı olan Günşiray için sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapan Aslan, sevgilisine sağlık, mutluluk ve güzelliklerle dolu yeni bir yaş diledi. Ünlü oyuncunun “Seni çok seviyorum” sözleri dikkat çekti.

“YENİ YAŞIN AŞKLA GEÇSİN”

Hatice Aslan, Mahir Günşiray’ın yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

Ünlü oyuncu mesajında, “Yeni yaşın aşkla, güzelliklerle dolu dolu geçsin. Ol, mutlu ol, sağlıklı ol, güvende ol daima” ifadelerini kullandı.

Aslan ayrıca Günşiray’ın çabalarının güzel sonuçlar getirmesini dileyerek, “Bilgelik seninle olsun. Seni çok seviyorum” sözleriyle mesajını tamamladı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞDI

Hatice Aslan’ın romantik paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Aralarında Meltem Cumbul ve İpek Tuzcuoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda ünlü isim ve takipçi, Günşiray’ın doğum gününü kutlayan yorumlarda bulundu.

AŞKLARINI SAKLAMA KAYGILARI YOKMUŞ

Hatice Aslan ile Mahir Günşiray, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Daha önce aşkları hakkında konuşan Aslan, Günşiray ile ilişkilerini gizlemek gibi bir kaygılarının olmadığını söylemişti.

Ünlü oyuncu, “Mahir’i çok seviyorum. Hep ortadaydık, saklamak gibi bir kaygımız yoktu” ifadelerini kullanmıştı.

Aslan ayrıca “Bahar” dizisinin setindeki arkadaşları, ailesi ve Mahir Günşiray’ın çevresinin de ilişkilerinden haberdar olduğunu belirtmişti.