Hatice Öncü, 22 Nisan’da burun estetiği ameliyatı olmak için Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Durumunun kötüye gitmesi üzerine ertesi gün İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Öncü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öncü’nün cenazesi, otopsinin ardından 1 Mayıs’ta toprağa verildi.

Ailesi, ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de olaya ilişkin inceleme başlattı.

RAPORDA ÖZEN EKSİKLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelemesini tamamlayarak raporunu hazırladı.

Raporda, Öncü’de tespit edilen serebrovasküler iskemi, yani beyin dokusunun normal kan akışı ve oksijen alamaması durumu ile beyin ödeminin oluşumunda farklı etkenlerin bulunabileceği belirtildi. Bu durumun, uygulanan kontrollü hipotansif anesteziyle, yani kontrollü tansiyon düşürmeyle ilişkili olma olasılığının bulunduğu kaydedildi.

Kontrollü hipotansif anestezi uygulamasının yönetiminde özen eksikliği bulunduğunun değerlendirildiği rapor doğrultusunda, Uzman Dr. Ö.Ç.Ü. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildi.