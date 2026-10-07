TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programının sunucusu ve eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'nun TikTok canlı yayınlarıyla ilgili açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. Hatipoğlu, bazı eski Survivor yarışmacılarının sosyal medya yayınlarından yüksek miktarda gelir elde ettiğini öne sürdü.

‘DİJİTAL DİLENCİLİK’ TEPKİSİ

Sosyal medya platformlarında yapılan canlı yayınları eleştiren Hatipoğlu, özellikle yayın sırasında gönderilen hediyeler üzerinden gelir elde edilmesine tepki gösterdi.

Hatipoğlu, bazı tanınmış isimlerin TikTok yayınlarında para kazanmak için izleyicilerden hediye beklemesini "dijital dilencilik" olarak nitelendirdi. Ünlü sunucu, geçmişte değer verilen bazı sanatçıların bu şekilde yayın yapmasını üzücü bulduğunu söyledi.

‘300-400 BİN LİRA KAZANIYOR’

Hatipoğlu, açıklamalarının devamında eski Survivor yarışmacılarından birinin TikTok canlı yayınlarından elde ettiği gelire ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

İsim vermeden konuşan Hatipoğlu, bir eski Survivor yarışmacısının tek gecede 300-400 bin lira kazandığını öne sürdü. Söz konusu kişinin bu rakamı kendisinin dile getirdiğini belirten Hatipoğlu, birçok eski yarışmacının da akşam saatlerinde canlı yayın açarak gelir elde etmeye çalıştığını savundu.

İDDİALARIN ARDINDAN GÖZLER ASENA DEMİRBAĞ'A ÇEVRİLDİ

Hatipoğlu'nun isim vermemesi, açıklamalarının ardından sosyal medyada "Bahsedilen Survivor yarışmacısı kim?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu.

Paylaşılan iddialarda, Hatipoğlu'nun sözünü ettiği kişinin eski Survivor yarışmacısı Asena Demirbağ olduğu öne sürüldü.