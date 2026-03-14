Cebinizde unuttuğunuz madeni paralar beklenmedik zamanlarda size büyük fayda sağlayabiliyor. Bu gibi basit sanılan madeni paralardan birinin değerinin 95 bin TL olarak ölçüldüğü açıklandı. Avrupa'da son dönemde koleksiyon dünyası bu tarz madeni paralardan biri hakkında çalkalanıyor.

HATIRA PARASI DENİLDİ AMA ÇOK FARKLIYMIŞ

2022 yılında Avrupa ülkelerinde Erasmus öğrenci değişim programının 35. yılına özel 2Euro değerinde hatıra paraları basıldı. Ancak bu paralar hızlı şekilde koleksiyoncuların radarına yakalandı. Sebebi ise basılan 2Euro'luk madeni paraların bazılarında basım esnasında oluşan baskı hatalarının bulunması.

Nümismatik uzmanları zaman zaman darphanelerde basılan madeni paralarda gözle görülebilir düzeyde basım hataları olduğunu aktarıyor. Bu hatalar da madeni pataların özel hale gelmesine yardımcı oluyor ve koleksiyon ürününe dönüştürüyor.

950 BİN TL'DEN ALICI BULUYOR

Söz konusu hatalı basım Erasmus paraları şu an bile koleksiyon mecrasında yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Hatalı basım 2 Euro'lar içerisinde nadir bulunan önekler 19 bin Euro'ya (950 bin TL'ye) kadar alıcı bulabiliyor.

Hatalı basım paraların bu denli yüksek ücretlerden satılmasının ana nedeni ise hatalı şekilde basılan 2 Euro'ların nadir bulunuyor olması. Paranın normal değeri 2 Euro olsa da hem hatıra parası olduğu için hem de hatalı basım olduğu için aşırı daha değerli hale geliyor..