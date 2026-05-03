Tenisİstanbul Spor Kulübü’nde çalışmalarına devam eden Cansel Elçin, “Bayrağımızı temsil etmek insanı çok mutlu ediyor” sözleriyle duygularını paylaştı.

''ZEYNEP SÖNMEZ'E HAYRANIZ''

Dünya tenisini yakından takip ettiğini belirten Elçin, Türk tenisinin yükselişine de dikkat çekti. Genç tenisçi Zeynep Sönmez’e özel bir parantez açan oyuncu, “Zeynep Sönmez’in büyük hayranıyız. Bir Türk tenisçinin dünya sıralamasında ilk 10’a girmesini çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tenisin daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini vurgulayan Elçin, bu sporun yalnızca belirli bir kesime ait olmaması gerektiğini belirtti. Tenis sporuyla ilgili konuşan oyuncu, “Bir gün Roland Garros’ta bir Türk sporcunun kupa kaldırdığını görmek istiyorum” sözleriyle hedefini dile getirdi.

OĞLU 2 AYLIKKEN TENİSLE TANIŞTI

Oğlu Atlas’ın da iki aylıkken tenisle tanıştığını söyleyen oyuncu, “Freni patlamış kamyon gibi. Sporcu olur mu bilmem ama sporla ilgilensin isterim. Tenis, hayata bakış açısını bile şekillendirebilen bir spor” diye konuştu.

TURNUVA TEMMUZ'DA

Türkiye’nin en iyi 16 tenis oyuncusunun mücadele ettiği seçmelerde üstün performans sergileyen oyuncu, ilk dörde girerek finale yükselmişti. Elçin, milli tenisçi olarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazanmıştı. Oyuncu, 5-10 Temmuz tarihleri arasında Roma’da düzenlenecek ITF İtalya Dünya Tenis Masters Turnuvası’nda korta çıkacak.