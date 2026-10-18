Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi’ne ilişkin soruşturmada 10 Ekim’de tutuklanan Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş için ‘hatırlı biri’nin devreye girerek AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştığını açıkladı. Tayyar’ın ismini vermediği ‘hatırlı kişilerin’ kim olduğu ise merak konusu oldu.

Olayı sosyal medya hesabından paylaşan Tayyar, Erdoğan’ın ise “bu işe karışmayın” dediğini öne sürdü.

‘HİÇ Mİ UTANMANIZ YOK?’

Tayyar, ilk paylaşımında “Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, ‘zula’ olarak kullandığı bir ev kiralamış. Evde yok yok. Balya balya paralar. Lüks saatler. MASAK raporuna göre, 2024 yılında 10.6 milyon lira para hareketliliği varken, bu rakam 2025’te 231 milyon liraya çıkmış. Yani başkanlık döneminde. Kardeşim, hiç mi utanmanız yok? Bir de ‘hatırlı’ isimler aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne anlatacaktınız? Size güvenen insanlara hiç mi vefanız yok. Hiç mi ders almazsınız” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN KESTİRİP ATMIŞ’

AKP’li Tayyar iinci paylaşımda ise şunları aktardı:

“Az önce öğrendim. Cumhurbaşkanımız, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş için devreye giren “hatırlı” isimlerden birine “bu işe karışmayın” diyerek kestirip atmış. Son MYK toplantısında da neredeyse herkesi haşlamış, fon operasyonuna dair sert mesajlar vermiş.”

KAYYUM GETİRMİŞTİ

Yusuf Ulutaş, Ahmet Özer’in görevden alınmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy tarafından belediye başkan yardımcılığına atanmıştı.

Rüşvet paraları için ev kiralamış

7 Ekim’deki operasyonda Yusuf Ulutaş’ın evindeki aramada 450 bin dolar, 31 bin Euro ve 2.5 milyon lira bulunmuştu. Önceki gün ise paraları gizlemek için kiraladığı evde iki kasada 7 milyon dolar ile 400 bin Euro ele geçirildi.