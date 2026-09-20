Özellikle Marmara Bölgesi'nde havanın serinlemesiyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. İstanbul'da da çarşamba günü gündüz sıcaklıklarının 16-17 derece seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor. Sistemin beraberinde yağış ve rüzgârı da getirmesi bekleniyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN HAVA DEĞİŞECEK

Balkanlar üzerinden ilerleyen serin hava, özellikle Türkiye'nin kuzeybatısında etkisini gösterecek. İstanbul'da sıcaklıkların düşmesinin yanı sıra gökyüzünün daha fazla bulutlanması ve yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

AKOM'un son raporlarında İstanbul için çarşamba ve perşembe günlerine özellikle dikkat çekilirken, aralıklı yağış ve sağanak geçişleri konusunda uyarılar yapıldı.

İSTANBUL'DA KIYAFETLER DEĞİŞECEK

Hafta başındaki daha ılıman havanın ardından sıcaklıkların birkaç gün içinde belirgin şekilde düşmesi, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinliğin daha fazla hissedilmesine neden olacak.

Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıkların 16-17 derece bandına yaklaşması, kentte sonbahar havasının belirgin biçimde hissedilmesine yol açacak. Yağışla birlikte sıcaklığın olduğundan daha düşük hissedilebileceği belirtilirken, vatandaşların özellikle hafta ortasında hava koşullarını takip etmesi bekleniyor.