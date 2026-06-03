Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, gün içerisinde parçalı bulutlu olan gökyüzü yerini bulutlu ve sağanak yağışlı bir havaya bırakacak. Yağışların İç Anadolu, Akdeniz'in iç bölgeleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısında etkili olması öngörülüyor. Bunlara ek olarak Marmara ve Ege bölgelerinde Edirne, Kırklareli ve Afyonkarahisar ile Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde de yağış beklentisi bulunuyor.
KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Öğle saatlerinden itibaren bazı illerde yağışların şiddetini artırması öngörülüyor. Yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklenen yerlerin Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevreleri olduğu vurgulandı. Bu bölgelerde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı bölge halkının tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
HAVA SICAKLIKLARI ARTMAYA DEVAM EDECEK
Yağış beklentisine rağmen ülke genelinde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derece üzerinde hissedileceği belirtiliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvette esmesi bekleniyor.