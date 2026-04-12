Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklık artışı öncesinde son bir tehlikeye karşı 38 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bugün Marmara, Ege ve Batı Akdeniz dışındaki tüm bölgelerde yağış beklenirken; Hatay, Erzurum, Şırnak ve Hakkari gibi illerde yağışların kuvvetli kar ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle Doğu Anadolu’da kar yağışının şiddetini artırması beklenirken, iç kesimlerde zirai don riskine karşı çiftçiler ve yetkililer bir kez daha uyarıldı.

PAZARTESİ HIZLA ISINACAK

Hafta sonunu kar, sağanak ve dondurucu soğuklarla geçiren Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Erzurum ve Sivas gibi illerde hava durumu Pazartesi günü tam tersine dönecek.

GÖLGEDE 27 DERECEYE ÇIKACAK

Yeni hafta ile birlikte yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar hızla tırmanışa geçecek. Güneyden gelecek olan sıcak hava dalgasıyla birlikte, bazı illerde sıcaklıkların gölgede 27 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.

BİRDEN DEĞİŞECEK

Sıcaklık artışı öncesinde bugün sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde ciddi bir zirai don riski bulunuyor. Üreticilerin ani sıcaklık değişimlerine ve don olayına karşı dikkatli olması istenirken, Pazartesi günü başlayacak olan ani ısınmanın kar erimelerine bağlı su baskınlarına yol açıp açmayacağı da yakından takip ediliyor.