ABD Hava Kuvvetleri İran ile süregelen çatışmalarda aldığı ağır kayıpların ardından tanker uçağı filosunu takviye etmek için rotasını Arizona çölündeki tozlu hangarlara çevirdi.

Mart ayında Irak üzerinde yaşanan bir çarpışmada bir KC-135 uçağının düşmesi sonucu altı mürettebat hayatını kaybetti.

Bu kazanın hemen ardından Suudi Arabistan'daki ABD üssüne düzenlenen saldırılar beş tanker uçağının daha ağır hasar almasına yol açtı.

Alman basını Bild'in haberine göre stratejik öneme sahip bu uçakların eksilmesi orduyu uçak mezarlığındaki eski makineleri göreve çağırmaya zorladı.

Askeri yetkililer Davis-Monthan Hava Üssü'nde bekleyen 68 yaşındaki emektar uçakları depodan çıkararak kapsamlı bir yenileme sürecine soktu.

Oklahoma'daki lojistik merkezine nakledilen bu devasa araçlar modernize edilerek tekrar aktif hizmete dönmeyi bekliyor. Çöldeki sıcak hava sayesinde korunan bu makineler ABD'nin yeni savaşındaki en kritik yedek gücü haline geldi.

ABD HAVA KUVVETLERİNİN BEL KEMİĞİ

Hava operasyonlarının devamlılığı için hayati önem taşıyan tanker uçakları savaş jetlerinin menzilini artırarak operasyon süresini uzatıyor.

F-35 ve B-2 gibi uçaklar bu havada yakıt ikmali desteği olmadan uzun menzilli görevleri sürdüremiyor.

Özellikle Orta Doğu'daki yoğun çatışma ortamında operasyonel başarı tamamen bu uçan yakıt istasyonlarının varlığına dayanıyor.

Hava Kuvvetleri aslında bu eski modelleri yeni nesil Pegasus uçaklarıyla değiştirmeyi hedefliyordu.

Ancak yeni modellerin teknik aksamlarında yaşanan kronik sorunlar bu planın rafa kalkmasına neden oldu.

Yeni teknolojilerdeki bu aksaklıklar orduyu 1950'li yıllardan kalma yaşlı devlere yeniden sarılmak zorunda bıraktı.

Çölün kumları arasından çıkarılan bu emektar uçaklar modern teknolojinin bıraktığı boşluğu doldurarak Amerikan hava gücünün stratejik kabiliyetini korumaya devam edecek.