Kazılar, Exeter Üniversitesi ile Cotswold Archaeology tarafından yürütülen "Saving Halberton's Ancient Roman Environment (SHARE)" projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Devon'da Roma villalarının oldukça nadir görülmesi nedeniyle keşfin, Roma İmparatorluğu'nun Britanya'nın güneybatısındaki etkisini anlamak açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

MOZAİK VE HAMAM ZENGİNLİĞİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Araştırmalarda ortaya çıkarılan villanın MS 4. yüzyıla tarihlendiği belirtiliyor. Yapıda bulunan ince işçilikle hazırlanmış mozaik zemin ile gelişmiş hamam kompleksi, villanın sıradan bir çiftlik yapısı olmadığını ortaya koyuyor. Arkeologlara göre bu özellikler, yapının dönemin ekonomik açıdan güçlü ailelerinden biri tarafından kullanıldığını gösteriyor.

Kazı alanında ayrıca duvar kalıntıları, yapı temelleri ve Roma dönemine ait farklı mimari unsurlar da tespit edildi. Uzmanlar, elde edilen bulguların bölgedeki Roma yerleşimlerinin sanılandan daha gelişmiş olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

KEŞİF HAVA GÖRÜNTÜLERİYLE BAŞLADI

Arkeolojik çalışmaların ilk adımı, bölgede çekilen hava fotoğrafları ve jeofizik araştırmalarla atıldı. Yer altında geniş bir yapı kompleksinin bulunduğuna dair işaretlerin ardından kazılara geçildi ve mozaik ile hamam yapısı ortaya çıkarıldı. Projeye çok sayıda gönüllü de destek vererek kazı çalışmalarına katıldı.

Yetkililer, mozaik zeminin uzun vadede korunması için farklı seçenekleri değerlendiriyor. Eserin güvenli bir alana taşınarak sergilenmesi ya da bulunduğu yerde koruyucu önlemlerle muhafaza edilmesi üzerinde duruluyor. Böylece keşfin hem bilimsel araştırmalara hem de kültürel mirasın korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.