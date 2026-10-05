Sonbaharın gelmesiyle birlikte günlerin kısalması, bazı kişilerde yorgunluk, isteksizlik, uyku hali ve konsantrasyon güçlüğü gibi şikâyetleri artırabiliyor. Uzmanlara göre bu değişim yalnızca mevsimsel bir ruh hali değil, gün ışığındaki azalmanın vücudun biyolojik düzeni üzerinde de etkileri bulunuyor.

GÜN IŞIĞI İÇ SAATİMİZİ ETKİLİYOR

Güneş ışığı, vücudun yaklaşık 24 saatlik biyolojik ritmini düzenleyen en önemli sinyallerden biri. Gözdeki retina aracılığıyla alınan ışık, beynin biyolojik saati yöneten bölümüne iletiliyor. Bu sistem, kişinin gün içinde daha uyanık, gece ise dinlenmeye hazır olmasına yardımcı oluyor.

Sonbaharla birlikte günlerin kısalması ve özellikle sabah saatlerinde daha az doğal ışık alınması, bu düzenin değişmesine neden olabiliyor. Karanlıkta uyanıp kısa süre sonra kapalı ortamlara geçmek de gün ışığından yararlanma süresini azaltıyor.

MELATONİN DE DEVREYE GİRİYOR

Gün ışığındaki değişim, uyku düzeninde önemli rol oynayan melatonin hormonunu da etkiliyor. Karanlığın başlamasıyla melatonin üretimi artarken, ışık bu üretimi baskılıyor.

Sonbahar ve kış aylarında havanın daha erken kararması, bazı kişilerde daha fazla uyku isteği ve yorgunluk hissine katkıda bulunabiliyor. Fakat mevsimsel ruh hali değişimlerinin yalnızca melatonin üzerinden açıklanamayacağı, sürecin çok daha karmaşık olduğu belirtiliyor.

ERKEN KARARAN HAVA GÜNLÜK HAYATI DA DEĞİŞTİRİYOR

Gün ışığının azalması yalnızca biyolojik ritmi değil, günlük alışkanlıkları da etkileyebiliyor. Havanın erken kararmasıyla birlikte açık havada yürüyüş, spor ve sosyal aktiviteler azalabiliyor. Bu durum da fiziksel hareketliliğin ve sosyal etkileşimin düşmesine bağlı olarak ruh halini olumsuz etkileyebiliyor.

HER YORGUNLUK MEVSİMSEL DEPRESYON DEĞİL

Sonbaharda daha fazla uyumak istemek, enerjinin azalması veya zaman zaman isteksiz hissetmek tek başına mevsimsel depresyon anlamına gelmiyor.

Mevsimsel duygusal bozukluk olarak bilinen SAD ise belirli mevsimlerde tekrarlayan bir depresyon türü olarak tanımlanıyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında başlayan belirtilerin uzun sürmesi, kişinin günlük yaşamını belirgin biçimde etkilemesi ve ruh halinde ciddi değişikliklere yol açması durumunda bunun sıradan bir mevsimsel değişimden farklı değerlendirilmesi gerekiyor.