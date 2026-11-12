Japonya ve Brezilya'daki nemli subtropikal ormanlarda bulunan biyolüminesans mantarlar, hava tamamen karardığında ağaç kütüklerini ve orman zeminini neon yeşili renkte aydınlatıyor. "Mycena chlorophos" gibi türlerin yaydığı bu soğuk ışık, mantarların üreme sporlarını ormanın uzak bölgelerine taşıtmak için gece aktif olan böcekleri kendine çekmesini sağlıyor.

HÜCRE İÇİNDEKİ KİMYASAL TEPKİME IŞIK ÜRETİYOR

Mantarların karanlıkta ışık yayması biyokimyasal bir süreç sonucunda gerçekleşiyor. Mantar hücrelerinde yer alan lüsiferin adlı bileşik, ortamdaki oksijen ve özel enzimlerle tepkimeye giriyor. Isı açığa çıkarmayan bu reaksiyon sonucunda yapay bir aydınlatma kaynağını andıran soğuk ışık üretiliyor.

MANTARLAR KARANLIKTA NEDEN PARLIYOR?

Bilim insanlarının yaptığı incelemeler, biyolüminesans özelliğinin mantarların neslini sürdürmesi için geliştirilmiş bir adaptasyon olduğunu ortaya koydu. Karanlıkta parlayan yeşil ışık, gece hareket eden böcekler için görsel bir çekim merkezi oluşturuyor. Işığa yönelen böceklerin vücuduna yapışan mantar sporları, bu canlılar aracılığıyla ormanın çok daha uzak noktalarına taşınıyor.

AĞAÇ KÜTÜKLERİNDE KESİNTİSİZ YEŞİL HALE OLUŞUYOR

Gündüz saatlerinde standart orman mantarlarından ayırt edilemeyen bu türler, güneş ışığının kaybolmasıyla birlikte görünür hale geliyor. Özellikle nemli ağaç kütükleri ve orman tabanı üzerinde kümelenen mantarlar, kendi çevrelerinde sürekli parlayan yeşil bir hale meydana getiriyor.

BU DOĞAL OLAY HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜYOR?

Literatürde "Foxfire" olarak da adlandırılan bu biyolüminesans olayı, yüksek nem oranına sahip subtropikal iklim kuşaklarında gözlemleniyor. Başta Japonya ve Brezilya olmak üzere yoğun yağış alan orman ekosistemleri, "Mycena chlorophos" gibi ışık saçan mantar türlerinin gelişimi için gerekli ortamı sunuyor.