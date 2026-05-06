Yetkililer tarafından kullanılan özel fotolüminesan boya, gün boyunca güneş ışığını depoluyor ve hava karardıktan sonra yol çizgilerinin parlamasını sağlıyor. Böylece sürücüler virajları, şeritleri ve yol sınırlarını geceleri çok daha net görebiliyor.

GECE PARLAYAN YOLLAR TEST EDİLİYOR

Yeni sistemin özellikle kırsal bölgelerdeki kazaları azaltması amaçlanıyor. Uzmanlar, sokak aydınlatmasının sınırlı olduğu yollarda sürücülerin görüş mesafesinin ciddi şekilde arttığını belirtiyor. Bazı test bölgelerinde yol çizgilerinin mavi ve yeşil tonlarında parladığı görülüyor.

Araştırmacılara göre sistem yalnızca güvenliği artırmakla kalmayabilir. Gece boyunca sürekli çalışan sokak lambalarına olan ihtiyacın azalmasıyla enerji tüketiminin de düşebileceği ifade ediliyor.

UZMANLAR MALİYET KONUSUNA DİKKAT ÇEKİYOR

Projeyle ilgili en büyük tartışma ise maliyet oldu. Uzmanlar, özel boyaların standart yol çizgilerine göre daha pahalı olduğunu ancak uzun vadede enerji tasarrufu sağlayabileceğini belirtiyor. Sistem şu anda belirli bölgelerde test edilmeye devam ediyor.

Yetkililer, testlerden olumlu sonuç alınması halinde uygulamanın farklı bölgelerde de yaygınlaştırılabileceğini açıkladı.