Baltalı bir saldırgan İrlanda'nın batısında yer alan Shannon Havalimanı'ndaki güvenlik çemberini aşarak park halindeki ABD Ulusal Muhafızları'na ait C-130 Hercules tipi askeri uçağa saldırdı.

Başka bir ülkedeki askeri bir göreve gitmek üzere yolda olan 60 milyon dolar değerindeki uçağın kullanılamaz hale geldiği ve bir daha uçamayacağı bildirildi.

Salı günü Manhattan'da kamuoyuna açıklanan iddianameye göre, 48 yaşındaki Daithi O’Corrain nisan ayındaki olayla bağlantılı olarak ABD hükümetine ait mülke zarar vermekle yargılanıyor.

Hidrolik hatları kesmek, kokpit göstergelerini parçalamak ve yakıt tanklarına bilye dökmekle suçlanan O’Corrain mahkemeye çıkacak.

Şüpheli, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

AYLARCA PLANLAMIŞ

İddianamede yer alan bilgilere göre şüpheli, ekipman ve personel taşımacılığında kullanılan dört motorlu turboprop C-130 uçağının yapısı hakkında internette araştırmalar yaptı ve havalimanı sahasına gizlice girmek için koordinatlara baktı.

Ayrıca canlı uçuş takibi sağlayan bir telefon uygulamasına abone olan O’Corrain'in, çeliği aşındırabilen ve alüminyumu parçalayabilen galyum adlı kimyasal maddeden kapsüller sipariş ettiği belirtildi.

Şüphelinin, Shannon Havalimanı'nda daha önce sızan bir kişiyle de iletişime geçmeye çalıştığı suçlamalar arasında yer aldı.

UÇAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

Olay günü saat 04.40 sularında havalimanı sınırını aşan O’Corrain'in, taksi yolunda park halindeki C-130 uçağının arka mürettebat kapısındaki kilit mekanizmasını kırarak içeri girdiği kaydedildi.

İddianameye göre şüpheli, kokpit ön camını açıkta bırakarak uçağın pencerelerini mürettebatın hamaklarıyla kapattı.

Daha sonra kapıları kayışlar, braketler ve vidalarla sabitleyerek uçağın içine barikat kuran O’Corrain'in, kapıların açılıp kapanmasını engellemek amacıyla kapı raylarına epoksi ile karıştırılmış bilyeler yerleştirdiği bildirildi.

Daha sonra saldırgan kokpitteki sistemleri balta ile tahrip ettiği, uçağın kanatları ve kuyruğundaki oynar noktaları kırdı. Uçak bu şekilde kullanılamaz hale geldi.

GAZZE'YE DESTEK İÇİN YAPMIŞ

Dünya çapında takipçileri olan aktivist O’Corrain, saldırının hemen ardından İrlanda polis teşkilatı An Garda Síochána tarafından yakalanarak mala zarar verme ve izinsiz girme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Kendilerini O’Corrain'in arkadaşları olarak tanımlayan kişilerce düzenlenen çevrimiçi bir bağış kampanyasında ise baltalı aktivistin, ABD'nin İran ile olan savaşına ve İsrail'in Gazze'deki savaşına verdiği desteğe tepki amacıyla uçağı etkisiz hale getirdiği yazıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Manhattan ABD Savcısı Jamie McDonald, hazırlanan iddianamenin "ABD askeri varlıklarına ve dolayısıyla ulusal güvenliğimize yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğine dair açık ve güçlü bir mesaj" gönderdiğini ifade etti.

FBI New York Ofisi Başkanı James Barnacle ise olaya ilişkin "Bu, anlık gelişen bir vandalizm eylemi değildi." diyerek eylemin planlandığını vurguladı.