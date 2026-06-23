FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu 2. maçında Fransa ile Irak takımları, ABD’nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadyumu'nda karşılaştı. Hava muhalefeti nedeniyle ikinci yarının başlaması 2 saat geciken maçı, Fransa rahat kazandı. Sahadan 3-0’la ayrılan Fransızlara galibiyeti getiren golleri, 14 ve 54. dakikalarda Kylian Mbappe ve 66. dakikada Dembele kaydetti. Fransa grupta puanını 6’ya yükseltti ve son 32 turunu garantiledi. Irak ise 0 puanda kaldı. I Grubu’ndaki son maçlarda Fransa-Norveç ve Irak-Senegal mücadeleleri oynanacak.

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