ABD Savaş Bakanlığı, seyir füzeleri ve geniş ölçekli kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma mimarisini kökten değiştirecek önemli bir adım attı. Bakanlık, konteyner içine yerleştirilmiş taktiksel ve yüksek enerjili 500 kilovatlık Ortak Lazer Silah Sistemi'ni (JLWS) geliştirmesi için savunma sanayii devi Lockheed Martin'i seçti.

Toplam bütçe tavanı 847 milyon dolar olarak belirlenen proje, yönlendirilmiş enerji teknolojisini deneysel bir aşamadan çıkararak cephede savaşa hazır bir mühimmat haline getirmeyi hedefliyor.

Sistem, düşmanların ucuz İHA'lar ve uzun menzilli füzelerle yürüttüğü yıpratma stratejisine karşı maliyet dengesini ABD lehine çevirmek üzere tasarlandı. Geleneksel hava savunma bataryalarının aksine, JLWS gücünü elektrik ve soğutma sistemlerinden aldığı için mühimmat sınırı olmadan kesintisiz atış yapabiliyor.

Bu sayede ABD ordusu, milyonlarca dolarlık gelişmiş savunma füzelerini tüketmek yerine, ucuz İHA sürülerini atış başına çok düşük maliyetlerle bertaraf edebilecek ve elindeki pahalı füzeleri daha büyük tehditler için saklayabilecek.

Modüler ve taşınabilir yapısı sayesinde bu lazer silahı; askeri hava üsleri, limanlar, mühimmat depoları ve deniz platformları gibi kritik altyapıların çevresine hızla konuşlandırılabilecek.

İlk aşamada drone tehditlerine karşı 150 kW güçle test edilecek olan sistem, kademeli olarak gövdesi daha dayanıklı seyir füzelerini imha edebilecek 500 kW seviyesine ölçeklenecek.

Hava koşullarından etkilenebilen bu sistem, tek başına bir koruma kalkanı olmak yerine ABD'nin mevcut füze ve elektronik harp ağlarına entegre bir savunma katmanı olarak hizmet verecek.