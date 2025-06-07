Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı’nı da kapsayan haftada Türkiye genelinde sıcak ve yağışsız havanın etkili olacağını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

HAVA SICAKLIĞI 35 DERECEYİ AŞACAK

Hava Tahmin Uzmanı Çelik, batı bölgelerde sıcaklıkların halihazırda normallerin üzerinde olduğunu belirterek, bayram süresince tüm yurtta benzer bir hava beklendiğini ifade etti. “Sıcaklıklar yurt genelinde bayram boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” diyen Çelik, kuzey bölgelerde sıcaklıkların 30 dereceye ulaşacağını, İç Anadolu’da 30 derecenin üzerine çıkacağını, güney kıyılarında ise 35 dereceyi aşacağını bildirdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Üç büyükşehirde de yağış beklenmediğini belirten Çelik, İstanbul’da bayram boyunca en yüksek sıcaklığın 30 derece civarında olacağını söyledi. Hafta sonuna doğru kuzeyli rüzgarların etkisiyle sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş beklense de, hava yine mevsim normallerinin üzerinde kalacak.

Ankara ve İzmir için de sıcak hava uyarısı yapan Çelik, her iki kentte de en yüksek sıcaklıkların 32-33 dereceye kadar çıkacağını belirtti. Bayram boyunca açık ve güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları istendi.