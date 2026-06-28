Fransa Halk Sağlığı Kurumu, Batı Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı sıcak hava dalgası sırasında ülkede beklenenden yaklaşık bin fazla ölüm meydana geldiğini açıkladı.

Kurumun pazar günü yayımladığı açıklamada, 24 Haziran'dan bu yana önceki aylardaki ölüm verileriyle karşılaştırıldığında yaklaşık bin ek ölüm tespit edildi. Yapılan açıklamada, söz konusu verilerin henüz kesinleşmediği ve gerçek sayının daha yüksek olabileceği ifade edildi.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU 65 YAŞ ÜSTÜNDE GÖRÜLDÜ

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 85'inin 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğunu aktardı.

Ölümlerin özellikle sıcak hava nedeniyle en yüksek alarm seviyesinin ilan edildiği bölgelerde yoğunlaştığı ifade edildi. Kurum, en belirgin artışın evlerde gerçekleşen ölümlerde görüldüğünü, özellikle Paris ve çevresini kapsayan Île-de-France bölgesinin bu durumdan daha fazla etkilendiğini kaydetti.

Açıklamada, "Bu durum, özellikle yoğun kentleşmiş bölgelerde yalnız yaşayan veya sosyal izolasyon yaşayan kişilere yönelik dayanışma mekanizmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

Fransa genelinde günler boyunca etkili olan sıcak hava dalgası sırasında birçok bölgede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerini gördü. Yetkililer, pazar günü itibarıyla sıcaklıkların ülke genelinde düşüşe geçtiğini sözlerine ekledi.