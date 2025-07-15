Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar git gide artacak.
Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı yurtta, yarından itibaren sıcak hava etkisini hissettirecek.
16 Temmuz çarşamba gününden itibaren sıcaklıkta belirgin bir artış görülürken 20 Temmuz Pazar günü özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek.
Yurt genelinde en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 42 ila 44 derece arasında seyredecek.
ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVALAR NASIL OLACAK?
Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak, hafta sonuna doğru sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. İstanbul ve İzmir'de ise hafta boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Sıcaklıklar Ankara'da 35 ila 37, İstanbul'da 32 ila 33, İzmir'de ise 34 ila 36 derece arasında seyredecek.
İstanbul 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu...
UZMANLAR UYARIYOR
Yüksek sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar özellikle güneşin en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde mümkün olduğunda dışarı çıkılmamasını, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesini, yeterli su tüketiminin ihmal edilmemesini öneriyor.
ORMAN YANGINLARINA DİKKAT
Öte yandan Türkiye'de son dönemde orman yangınları çıkıyor. Yetkililer aşırı sıcaklarla birlikte rüzgarın da etkili olabileceği uyarısında bulunarak orman yangını riskine karşı vatandaşları dikkatli olunmasını istiyor.