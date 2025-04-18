Meclis KİT Komisyonu’nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi hesapları görüşülürken CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Yıllardan beri hiç uçak inip kalkmamış, hiçbir firmanın uçuş rotasında yok ama ilginç şekilde personel sayılarında sürekli artış var” dedi.

Polat ‘’Bu havalimanları her gün zarar eden birer işletmeye dönüşmüş, hiç faaliyetleri yok ama personeli çok. İş yok ama personel neden artıyor? Gider kalemleri neden artıyor?’’ diye sordu. DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak ise bu soruya yazılı yanıt göndereceğini belirtti.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılmasını gündeme getirdi ve “Osmaniye, Adana, Mersin’e bir havaalanı fazla görüldü’’ diyerek eleştirdi.