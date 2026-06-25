İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), araç içi güvenlik sistemlerinde tespit edilen bir aksaklık sebebiyle geniş kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlatıyor. Sürücü tarafında yer alan hava yastığı sistemindeki bir teknik problem, olası kaza anlarında sistemin doğru çalışmasını engelleyebileceği gerekçesiyle incelemeye alındı.

NHTSA GERİ ÇAĞIRMANIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) resmi açıklamasına göre, söz konusu geri çağırma kararı belirli model yıllarına ait Land Rover Defender, Discovery ve Range Rover modellerini kapsıyor. Yapılan resmi duyuruda, geri çağırmaya konu olan toplam araç sayısının 250 bin 857 adet olduğu bildirildi.

ARIZANIN NEDENİ

Yetkililer tarafından yapılan teknik açıklamalarda, sürücü hava yastığı mekanizması içerisinde yer alan clockspring (spiral kablo) bağlantısında zamanla korozyon (paslanma) meydana gelebileceği belirtildi.

Oluşabilecek bu korozyonun, olası bir kaza anında hava yastığının gerektiği gibi açılmasını engelleyebileceği ve buna bağlı olarak sürücünün yaralanma riskini artırabileceği ifade edildi.

YETKİLİ SERVİSLERDE ÜCRETSİZ ONARIM YAPILACAK

Sorunun giderilmesi amacıyla Jaguar Land Rover, etkilenen araç sahiplerine yönelik bir tamirat programı uygulayacak.

Kampanya kapsamında yetkili servisler, korozyonu önlemek ve bağlantıyı güvenli hale getirmek amacıyla ilgili bağlantı terminallerine ücretsiz olarak koruyucu yağlayıcı jel uygulaması gerçekleştirecek. Araç sahiplerine bilgilendirme yapılarak servis randevularının organize edileceği öğrenildi.