Uraloğlu, yazılı açıklamasında, SHGM'nin Yeni Sivil Havacılık Modeli çerçevesinde havacılık sektöründe denetimsiz ve takipsiz hiçbir alan bırakmamak ve tüm süreçleri merkezileştirmek amacıyla yeni bir hizmeti devreye aldığını bildirdi.

"Kurumsal Dönüşüm Merkezi- Kurumsal Kaynak Planlama (KDM-ERP)" sistemine entegre edilen "Yolcu Hakları Modülü" ile vatandaşların şikayet ve taleplerinin tek noktadan (ctm.shgm.gov.tr) ve tamamen dijital bir şekilde yönetilmesini sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "Yolcular artık taleplerini önce işletmeye, sonra idareye iletmek zorunda kalmayacak, süreci tek tıkla başlatabilecek" bilgisini verdi.

Uraloğlu, KDM-ERP sistemi üzerinden yapılacak başvuruların öncelikle hava yolu şirketi tarafından değerlendirileceğini, yolcu ve hava yolu şirketinin anlaşamadığı durumlarda ise sürece doğrudan SHGM'nin dahil olacağını aktardı.

Sistem kapsamında başvuru süreçlerinin hızlanacağını ve taleplerin çok daha kısa sürede sonuçlandırılacağını belirten Uraloğlu, "Fiziki evrak ve e-posta devri kapandı. Yolcular tüm talep ve şikayetlerini sadece KDM-ERP sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, sistemin havacılıkla ilgili tüm süreçleri kapsayacağını, havacılıkta denetimsiz, izlenemez hiçbir alanın bırakılmayacağını ifade ederek, havacılık sektörünün tamamında süreç yönetiminin merkezi bir yapıya kavuşacağını bildirdi.

YILDA 1 MİLYON BAŞVURU BEKLENİYOR

SHGM'ye ulaşan yolcu başvuru sayısının geçen yıl 18 bin civarında olduğunu aktaran Uraloğlu, yeni sistemle bu sayının 1 milyona kadar çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Uraloğlu, Türkiye'nin kurduğu yapının, Avrupa Birliği ülkelerindekinden daha kapsamlı olduğuna dikkati çekerek, "Yolcu, hava yolu işletmesi ve idareyi tek sistemde buluşturarak yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attık" değerlendirmesinde bulundu.