Havaalanında uçağını bekleyen Steph Bohrer, bir pilottan aldığı el yazısı notunu sosyal medya hesabından yayınladı. 1 milyon takipçisi olan Bohrer, paylaştığı videoda, "Havaalanında oturuyordum ve bir pilot bunu masama bıraktı ve gitti" ifadelerini kullandı.

PİLOT TARAFINDAN İLGİNÇ BİR NOT ALDI

Videoda, kahverengi bir peçete üzerine yazılmış şu mesajda şunlar yer alıyordu:

"Bütün dünyayı gördüm, sen dünyadaki en güzel kadınsın."

Notun altında ise okunamayan bir imza bulunuyordu.

VİDEO 7,4 MİLYON İZLENME ALDI

İçerik üreticisi, notu bırakan pilotun yüzünü bile görmediğini belirtti. Kısa sürede viral olan video, 7,4 milyon izlenme ve 1,2 milyon beğeni alarak sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Bohrer'in bu paylaşımına bir kullanıcı, "Muhtemelen evli ve beş çocuğu vardır" yorumunda bulundu. Bazı yorumcular ise pilotun benzer notları sıkça bıraktığını düşünerek "Sanki cebinde bunlardan bir deste taşıyormuş gibi hissediyorum" tarzında yorumlar yaptı.