İngiltere, Manchester Havalimanı'nda 27 yaşındaki bir adam, sınır polisi tarafından 'olağandışı davranışlar sergilediği' gerekçesiyle durdurulduktan çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Yetkililerin, adamı güvenlik kontrolünden geçerken durdurduğu ve gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltının, yasaklı madde suçuyla ilgili olduğu öne sürülse de adamın sağlık durumunun aniden kötüleştiği ve kısa süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Manchester Evening News'in haberine göre, polisten yapılan açıklama şöyle:

"19 Şubat Çarşamba günü Manchester Havalimanı'nda polisler tarafından gözaltına alınan 27 yaşındaki bir adamın ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen ve adamın Çarşamba günü havalimanından seyahat etmeye hazırlandığını ancak olağandışı davranışlar sergilediği gerekçesiyle durdurulduğunu belirten yönlendirme üzerine başlatıldı.

Daha sonra gözaltına alınarak bir bekleme alanına götürüldü ve burada sağlık durumu kötüleşti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Adamın ölümünün ardından bağımsız bir soruşturma başlatıldı. Müfettişler, delil toplamak üzere olay yerine gönderildi."