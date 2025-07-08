İtalya'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Milano Orio al Serio Havalimanı (Milano Bergamo), yaşanan ölümcül bir kazanın ardından operasyonlarını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

TheSun gazetesinde yer alan habere göre, Olay, saat 10.20 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği açıklanmayan 35 yaşındaki bir İtalyan vatandaşı, yanlışlıkla piste girerek kalkışa hazırlanan bir Volotea uçağının motorunun içine çekildi hayatını kaybetti.

Talihsiz adamın yolcu olmadığı, ayrıca havayolu şirketiyle hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

GÜVENLİK KAPISINDAN PİSTE GİRDİ

İspanya'nın Asturias kentine gitmeye hazırlanan Airbus A319 tipi uçağın motoruna doğru ilerlediği belirtilen adamın, havalimanına ters yönden giriş yaptığı, aracını terk ettikten sonra terminale yönelip, giriş katındaki varış alanından uçağın park alanına açılan güvenlik kapısını zorlayarak geçtiği ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bazı görgü tanıkları, kişinin pistte koşarken polis tarafından takip edildiğini ancak durdurulamadığını aktardı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Kazanın ardından saat 10.20 ile 12.00 arasında havalimanındaki tüm uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Çok sayıda uçuş iptal edilirken, bazıları ise ertelemeli ya da alternatif havalimanlarına yönlendirilerek gerçekleştirildi.

Volotea Havayolu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin uçakta yolcu olmadığını ve havayoluyla hiçbir ilişkisi bulunmadığını vurguladı. Yetkililer olayla ilgili resmi bir ölüm açıklamasında bulunmazken, yerel medya kazayı geniş şekilde gündemine taşıdı.