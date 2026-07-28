Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, havaalanında güvenlik kontrol noktasına ilerleyen genç bir kadının Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un kızı olduğu iddia edildi.

"Milyarder ayrıcalığı" ifadeleriyle paylaşılan görüntülerde, genç kadının dekolte kıyafetleriyle güvenlik kontrolü sırasında bazı yolcuların önüne geçtiği görüldü.

Jeff Bezos'un kızı olduğu belirtilen videodaki kadının kimliğini doğrulayacak herhangi bir bilgi de yer almadı; kullanıcı notunda da bu bilgi yalanlandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişinin, sosyal medya platformu Tiktok'ta adını "Emily Bezos" olarak değiştiren ve Jeff Bezos'un kızıymış gibi paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan çeşitli kaynaklara göre Jeff Bezos'un, çocuklarını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ettiği ve kızının kimliğinin de bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmadığı aktarıldı.